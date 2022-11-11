يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في الأسابيع المقبلة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت الأسبوع الماضي.

وبدأ نتنياهو (73 عاما) مفاوضات ائتلافية غير رسمية مع شركائه المتوقعين لتشكيل الحكومة.

ويقود نتنياهو، زعيم حزب الليكود، كتلة يمينية متطرفة تمكنت من تأمين أغلبية بواقع 64 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المكون من 120 مقعدا.

ومن المتوقع أن يقود نتنياهو أطول رئيس وزراء حكما في تاريخ إسرائيل، حكومة يمينية ضيقة تتألف من الليكود وشاس ويهودت هتوراة والصهيونية الدينية.

ويتزعم حزب الصهيونية الدينية المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وشريكه إيتمار بن غفير وكلاهما لديه آراء معادية للعرب ويعارضان تقديم أي تنازلات للفلسطينيين كما يؤيدان ضم الأراضي في الضفة الغربية التي احتلتها عليها إسرائيل في حرب 1967.

ويصر الفلسطينيون على أن هذه الأراضي جزء من دولتهم المستقبلية، بينما يعتبر المجتمع الدولي سيطرة إسرائيل على هذه الأراضي غير قانونية.

وأعرب بن غفير عن دعمه لترحيل المواطنين العرب في إسرائيل من البلاد، وغالبا ما أشار إليهم على أنهم «إرهابيون».

وخلال الحملة الانتخابية، قال بن غفير إنه سيطالب بوزارة الأمن العام، في حين أشار سموتريتش إلى أنه مهتم بتعيينه وزيرا للدفاع.

ويرى مراقبون أن هذه المواقف قد تضع حكومة إسرائيلية جديدة على خلاف مع العديد من حلفائها في الخارج وستضع نتنياهو أمام اختبار ذاتي وتنذر بصراعات داخلية.

وجاء حزب الصهيونية الدينية ثالث أكبر حزب في الكنيست، ويعتقد أن صعوده الحالي يعود لأسباب عديدة أحدها التوترات المتزايدة خلال الأشهر الأخيرة بين الأغلبية اليهودية عرب الـ 48 الذين يشكلون ما يقرب من 20% من سكان إسرائيل.

أيضا خلال الأشهر الأخيرة زاد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقد أدى العنف المتزايد إلى مقتل أكثر من مائة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في حين قتل 21 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون منذ مارس الماضي.

وخلال هذه الفترة تعهد بن غفير بموقف أكثر صرامة تجاه العنف المتزايد.

ومع استمرار التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون هناك ضغط على نتنياهو للعمل بشكل حاسم وربما استخدام المزيد من القوة لقمع العنف، ويمكن لحزب الصهيونية الدينية الذي يؤيد ضم الضفة الغربية أن يدافع بقوة عن هذا التوجه.

وخلال الحملات الانتخابية السابقة، تعهد نتنياهو بضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل لكنه فشل في الوفاء بوعده، ربما كان هذا بسبب الخوف من رد الفعل الدولي المتوقع من مثل هذه الخطوة.

في الماضي أيضا كانت أحزاب الوسط داخل تحالفه هي التي منعته من القيام بمثل هذه الخطوة.

وكانت القضية الرئيسية في انتخابات الأسبوع الماضي هي قدرة وأهلية نتنياهو الذي يخضع لمحاكمات بتهم الفساد في قيادة إسرائيل.

ووعد نتنياهو شركاءه في الائتلاف بإصلاح النظام القضائي وإجراء تغييرات قد تلغي المحاكمة ضده، ويرى نتنياهو الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، المحاكمة بأنها اضطهاد له ولأنصاره، في حين يعارض خصومه هذه الإصلاحات القضائية.