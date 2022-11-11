يقول خبراء إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان والاتهام بالتآمر السياسي الذي أطلقه عقب ذلك، يدفعان بالبلاد إلى منحدر «خطير».

ونجا عمران خان من محاولة اغتيال الأسبوع الماضي بينما كان يتقدم مسيرة من مدينة لاهور نحو العاصمة اسلام آباد شارك فيها الآلاف من انصاره في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في الربيع.

واتهم رئيس الوزراء السابق الذي أصيب بالرصاص في ساقيه، خليفته شهباز شريف ووزير الداخلية وقائدا كبيرا في الجيش بالتخطيط لاغتياله وتحميل مسؤولية ذلك لمسلح مدفوع باعتبارات دينية.

وقال المحلل توصيف أحمد خان لوكالة «فرانس برس» إن «الوضع السياسي في باكستان دخل مرحلة خطرة».

ورغم إقصائه عن السلطة في أبريل الماضي، لايزال خان يحظى بتأييد شعبي كبير.

واشار توصيف أحمد خان إلى «أنه وضع خطير ـ ليس للعملية الديموقراطية فحسب ولكن لباكستان أيضا ـ خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية» لأن «مشاكل الفقر والجوع والتنمية لا تشكل أولوية».

ويهاجم عمران خان وخلفه في رئاسة الوزراء شهباز شريف بعضهما البعض منذ شهور، ويتبادلان الاتهامات بعدم الكفاءة والفساد، بلغة ونبرة يغلب عليهما الازدراء.

لكن اتهام خان العلني لمسؤول عسكري يشكل سابقة في غياب أي دليل لدعم مزاعمه التي نفتها الحكومة أيضا، معتبرة أنها «أكاذيب وتلفيقات».

ولطالما اعتبر انتقاد المؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان على مدى معظم تاريخها البالغ 75 عاما خطا أحمر، لكن خان لا يكف عن انتقادها، رغم صعوده منها إلى السلطة.

وحث الجيش في بيان الحكومة على رفع دعوى تشهير ضد خان، كما تم استهداف مسؤولين في حزبه «حركة إنصاف الباكستانية».

وتمت ملاحقة البعض بالفعل بتهمة «إثارة الفتنة» واتهامات أخرى منذ مغادرة خان منصبه، بالإضافة إلى صحافيين مقربين من رئيس الوزراء السابق.

وحذر المحلل السياسي أحمد خان من «حملة قد تستهدف الحزب»، مشيرا إلى أن حزب إنصاف قد ينقسم.

وفي حال خروج تظاهرات ضخمة مؤيدة للزعيم السابق بهدف إظهار شعبيته أمام خصومه والجيش، فقد تكون النتيجة «فوضى ويأس وخيبة أمل».

وفي ظل هذا التوتر، من غير المرجح أن يتم التحقق بشكل سليم من الاتهامات المتبادلة ونفيها من كلا الجانبين، بحسب المحلل قيصر بنغالي، ومقره في كراتشي.

وأكد أن هذا يفسح المجال أمام نظريات المؤامرة، موضحا أن «الدولة فقدت شرعيتها (... وكذلك) الشرطة والقانون والمؤسسات الأخرى، حتى القضاء».

ويضيف أن الجيش «يتساءل عما حدث وماذا يمكن أن يفعل» الآن.

ونفت الحكومة أي تورط لها في محاولة الاغتيال، ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى مسلح مدفوع باعتبارات دينية.

وأوضح بنغالي أن «التطرف الديني سلاح يستخدمه حزب إنصاف والجيش والدولة على حد سواء»، مضيفا «لذلك تتجه الأمور نحو وضع خطير للغاية»، مستدركا أن الأزمة السياسية تخفي وراءها أخرى أكثر الحاحا: الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن «الدولة مفلسة وكل الموارد التي بحوزتها تم انفاقها على الدين والدفاع ورواتب الموظفين».

وتابع «مهما كانت الفتات المتوافرة، فإن السياسيين يتقاتلون (على ما تبقى).. ولهذا السبب أصبح الصراع تافها للغاية».