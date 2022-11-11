على قمة تلة صخرية في الضفة الغربية المحتلة، استكشف مستوطنون إسرائيليون، تغمرهم السعادة بالانتصار الانتخابي المدوي الذي حققه اليمين، أرضا تنتشر فيها القرى الفلسطينية، بحثا عن مواقع جديدة لاستيطانها.

وشهد الاقتراع في الأول من نوفمبر الجاري صعود حزب «الصهيونية الدينية» الاستيطاني المتطرف، ليحتل المركز الثالث في البرلمان، مما جعله شريكا قويا محتملا في الائتلاف المرتقب لبنيامين نتنياهو.

وبدأت مفاوضات تشكيل الحكومة، والتي من الممكن أن تستغرق أسابيع.

لكن بالنسبة للمستوطنين، هناك آمال كبيرة في الحصول على ميزانيات وفي البناء وتشييد البنية التحتية للحفاظ على ازدهار مستوطناتهم.

وقالت دانييلا فايس، وهي مستوطنة مخضرمة «توقعاتنا ضخمة.. هذه الحكومة أفضل لليهود منها للعرب. هذا هو أهم شيء».

ووصفت فايس نتائج الانتخابات الأخيرة بأنها «ثورة»، وقالت «بصفتي قائدة لحركة استيطانية، هذا نصر.. ليس لدي شك في أنه سيكون هناك تسريع في تطوير المستوطنات».

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي أقيمت بالأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك تعتبر توسعها عقبة أمام السلام نظرا لأنه يحدث على حساب الأراضي التي يأمل الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

ومع توقف محادثات السلام، التي تهدف لإقامة هذه الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ عام 2014، ومع عدم وجود أي مؤشر على إحيائها، فإن حكومة نتنياهو المنتظرة تزيد الشعور بالتشاؤم الموجود بالفعل على الجانب الفلسطيني.

وقال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة «رويترز»: «بالتأكيد سيكون هناك تصعيد في النشاطات الاستيطانية وإغلاق أي أفق أمام أي عملية سياسة».

وأكثر من 450 ألف شخص، يمثلون أقل من 5% من سكان إسرائيل، هم من المستوطنين في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يمارسون حكما ذاتيا محدودا هناك.

وتحالف نتنياهو، الذي أصبح في طريقه لولاية سادسة كرئيس للوزراء وهو عدد قياسي، مع حزب الصهيونية الدينية الذي يدعو إلى ضم المستوطنات، وهو وعد قطعه نتنياهو عام 2020.

وفي ظل إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، الأكثر حزما في موقفها ضد المستوطنات، سيتعين على نتنياهو موازنة الأمور بدقة بين ائتلافه الناشئ والبيت الأبيض.