أصبحت مستودعات الحاويات - المستخدمة لإيواء الحاويات بعد تفريغها - ممتلئة الآن رغم انخفاض أسعار الشحن، مما يشير إلى مزيد من علامات انخفاض الطلب العالمي مع تباطؤ اقتصادي وشيك، وفقًا لتقرير.

وبحسب "سي إن بي سي"، قال "كريستيان رويلوفز" الرئيس التنفيذي لمنصة الحاويات اللوجستية "كونتينر إكس تشينج" هذا الأسبوع: "لا توجد مساحة كافية في المستودع لاستيعاب جميع الحاويات".

ويقول التجار والشاحنون إن الانخفاض في الطلب الاستهلاكي العالمي ليس علامة على عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته بعد رفع قيود الإغلاق، ولكنه يشير إلى تحول هبوطي في شهية الاستهلاك.

ووفقًا لـ "دارين ميلر" مدير البحرية الوطني لشركة "سيدجويك"، بدأت الموانئ مثل ميناء هيوستن في فرض رسوم على الحاويات الفارغة الموجودة في المستودعات لأكثر من سبعة أيام في محاولة لتجنب امتلاء المستودعات بالكامل.

وأوضحت شركة "كونتينر إكس تشينج" أن الشاحنين يتخلون عن الحاويات لتقليل الازدحام في المستودعات بينما لجأ الكثيرون إلى الإبحار بحاويات فارغة.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: "بالطبع، هناك انخفاض كبير في طلب المستهلكين مما قد يؤدي بعد ذلك إلى انخفاض الطلب على الشحن والبضائع، وبالتالي، انخفاض متناسب في الطلب على الحاويات على مستوى العالم".



