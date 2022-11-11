حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن الإنفاق العالمي على الواردات الغذائية من المتوقع أن يرتفع 10% على أساس سنوي ليصل إلى المستوى القياسي 1.94 تريليون دولار هذا العام.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع الأسعار وصعود الدولار بالإضافة إلى الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، حيث تعتمد أكثر من 30 دولة على أوكرانيا وروسيا من حيث صادرات القمح وزيت عباد الشمس.

وأوضح التقرير الصادر الجمعة أن الجزء الأكبر في الزيادة في فاتورة واردات الغذاء العالمية سببته البلدان ذات الدخل المرتفع، وستكون العواقب أكثر دراماتيكية بالنسبة للدول الضعيفة اقتصاديًا.

وأضاف على سبيل المثال أنه من المتوقع أن تظل فاتورة الواردات الغذائية الإجمالية لمجموعة البلدان منخفضة الدخل دون تغيير تقريبًا على الرغم من أنه يٌتوقع تراجعها من حيث الحجم بنسبة 10%.



