نفت سلطات المتمردين في تيغراي ما أعلنه الجيش الاتحادي عن سيطرته على 70% من هذه المنطقة الإثيوبية وتدفق المساعدات، بعد تسعة أيام على توقيع اتفاق سلام لإنهاء نزاع مستمر منذ عامين.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم سلطات المتمردين في إقليم تيغراي لوكالة فرانس برس إن هذه التأكيدات «تأتي من العدم».

كما نفى عامل إغاثة مقره في تيغراي وصول أي مساعدات إلى هناك.

وفي تغريدة على تويتر، قال رضوان حسين مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي للأمن القومي إن «70% من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية»، موضحا أن «المساعدات تتدفق كما كانت من قبل على المنطقة» و«الخدمات أعيدت».

وقال رضوان إن «35 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وثلاث شاحنات محملة بالأدوية قد وصلت إلى شيره» وهي بلدة كبيرة في شمال غرب تيغراي، تخضع لسيطرة القوات الاتحادية والجيش الإريتري المتحالف معها منذ منتصف أكتوبر. وأضاف أن «الرحلات الجوية مسموح بها».

لكن مصدرا إنسانيا في المدينة أكد لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن «ما ينشره رضوان غير صحيح ولا يسمح بدخول أي مساعدات على الإطلاق». وأضاف «لم تتم اعادة الخدمات ولا يسمح برحلات».