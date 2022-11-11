اعتقلت الشرطة الأميركية شابا يبلغ من العمر 18 عاما في ولاية نيوجيرسي بتهمة التهديد بمهاجمة اليهود، وهو تهديد دفع مكتب التحقيقات الاتحادي لإصدار تحذير غير معتاد للمعابد اليهودية في أنحاء الولاية لتعزيز التدابير الأمنية.

مثل الشاب ويدعى عمر، وهو من سايرفيل في نيوجيرسي، أمام محكمة جزئية أمس ليواجه تهمة واحدة تتعلق بإرسال تهديد عبر الإنترنت بإصابة آخرين، وأمر قاض ببقائه محتجزا دون كفالة.

وهو متهم باستخدام تطبيق للتواصل الاجتماعي على هاتفه في الأول من نوفمبر لإرسال وثيقة كتبها إلى شخص آخر عن مهاجمة اليهود وفقا لشكوى جنائية رفعها مكتب التحقيقات الاتحادي. وجاء في الشكوى أن الشاب كتب أنه يريد مهاجمة اليهود نيابة عن تنظيم «داعش».

كما تفيد الشكوى بأنه متهم أيضا بنشر الوثيقة على خادم لتطبيق آخر للتواصل الاجتماعي في أكتوبر الماضي، حيث أخبر شخصا آخر بأنه يريد قتل اليهود انتقاما لمقتل مسلمين.

وقال في الوثيقة، التي اشتكى فيها من طريقة معاملة المسلمين في «فلسطين وسورية وغرب أفريقيا وجنوب آسيا»، «أنا المهاجم وأود أن أقدم نفسي».

وأضاف في الوثيقة «سأناقش دوافعي بعد قليل لكنني استهدفت كنيسا لسبب وجيه حقا بالنسبة لي وللكثيرين من المسلمين الذين لديهم عقل».

وحدد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي مكان الشاب بعد أن أصدر المكتب الميداني في نيوارك تحذيرا من تهديد حقيقي للمعابد اليهودية في نيوجيرسي.

وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.