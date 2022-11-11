انخفضت البيتكوين بنحو 4% خلال تعاملات الجمعة على الرغم من تعافي أسواق الأسهم العالمية وسط توقعات إبطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتوقع المحللون الاستراتيجيون لدى "جيه بي مورجان" في مذكرة هذا الأسبوع احتمالية مواجهة أسواق العملات المشفرة لموجة من بيع الأصول على مدار الأسابيع القادمة قد تدفع سعر البيتكوين للانخفاض إلى 13 ألف دولار، بضغط من تداعيات أزمة السيولة في بورصة الأصول الرقمية "إف تي إكس".

وتراجعت البيتكوين - أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية - بنسبة 4.13% إلى 17332.50 دولار، في تمام الساعة 12:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وانخفضت أيضًا الإيثريوم بنسبة 2.37% إلى 1271.92 دولار، كما هبطت الريبل 1.71% إلى 39.07 سنت، وتراجعت بينانس 2.48% إلى 294.80 دولار.

على جانب آخر، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية بنسبة 4.31% إلى 873. مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".



