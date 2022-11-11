افتتح يوم الجمعة في شرم الشيخ المصرية، منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، على هامش قمة المناخ كوب 27.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء"، معدداً الإنجازات التي تمت حتى الآن.

وتابع: "في كل عام سنصبح أكثر اخضراراً مع مضينا قدماً".

كما ذكّر بهدف المملكة المناخي بأن تصل إلىصافي صفر انبعاثات كربونية عام 2060، وأضاف أن هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب.

وقال: "سنسائل دول العالم عما يقدمونه لأننا نريد من الآخرين مضاهاتنا وتوجيه أموالهم لدعم القضايا التي يتشدقون بها".

وأضاف أن شركة إنتاج النفط الحكومية "أرامكو"، لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.

كما أشار إلى الهدف بأن تشكل الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة في المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي إن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال، و"نحن مستعدون ولدينا التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء".

كما لفت إلى مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، مع وجود 13 مشروعاً إضافياً في القطاع بطاقة 11.4 غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال، ستقلل نحو 21 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.

وقال إن برنامج السعودية للطاقة المتجددة حصل على جوائز دولية، وفي العام القادم سيتم الانتهاء من خطط لتطوير 10 مشاريع طاقة متجددة إضافية.