ارتفعت أسعار النفط الجمعة، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد قفزة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش لتواصل ارتفاعا 1.1% بالجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأميركي بأكثر من 6%، بينما هبط برنت نحو 5%.

وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت الجمعة، مع انخفاض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس، أن التضخم الأميركي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

ويعزز ضعف الدولار الأميركي، الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن المحليين، قالوا إن الخطر الذي لا تزال الصين تمثله على الطلب حد من مكاسب الأسعار، مع ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في قوانغتشو، وهي مركز تصنيع في البلاد، حيث طلبت السلطات من السكان العمل من المنزل.

وذكر محللو "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة، أنه إلى جانب العمل من المنزل، الذي يقلل التنقل والطلب على الوقود، ظل السفر عبر الصين ضعيفا، إذ يخشى السكان أن يعلقوا في مناطق الحجر الصحي.

وكانت آمال في أن تخفف الصين سياسة عدم انتشار فيروس كورونا قد أدت إلى انتعاش النفط الأسبوع الماضي، لكن تصريحات مسؤولي الصحة هذا الأسبوع أوضحت أنهم سيواصلون التصدي بحزم لأي تفشي.

