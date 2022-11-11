أعلنت روسيا أنها استكملت سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بعدما أكدت أنها اتخذت «قرارا صعبا» بالانسحاب في ظل تقدم القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «اليوم استكمل نقل الجنود الروس إلى الضفة اليسارية من نهر دنيبرو. لم تترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على ضفة اليمين».

من جهته، اعتبر الكرملين أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها تشكلان جزءا من روسيا على الرغم من انسحاب الجيش الروسي منها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن منطقة خيرسون «تابعة لروسيا الاتحادية». وأضاف في أول تعليق للرئاسة الروسية على انسحاب قواتها من خيرسون الذي أعلن الاربعاء الماضي «لا يمكن ان يكون هناك تغيير».

وأضاف أن الرئاسة الروسية «غير نادمة» على الاحتفال الكبير الذي أعلن خلاله فلاديمير بوتين في سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا وبينها خيرسون.

ورفض بيسكوف التعليق على الانسحاب من خيرسون الذي يشكل نكسة قوية بعد تسعة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي حين كانت هذه المدينة، العاصمة الإقليمية الأوكرانية الوحيدة، التي احتلتها روسيا.

في الاثناء، نقلت هيئة البث العامة الأوكرانية عن سكان قولهم إن جسر أنتونيفسكي، وهو الطريق الوحيد القريب الذي يعبر من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى الضفة الشرقية التي تسيطر عليها روسيا لنهر دنيبرو، قد انهار.

ونشرت الهيئة صورة تظهر أجزاء كاملة من الجسر وقد انهارت. ويقع الطريق التالي الذي يعبر نهر دنيبرو على بعد أكثر من 70 كيلومترا من مدينة خيرسون.

في غضون ذلك، قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون ليل امس في ضربة صاروخية على مبنى سكني في مدينة ميكولاييف بجنوب اوكرانيا، كما ذكرت إدارة المنطقة.

وقال رئيس الادارة الاقليمية فيتالي كيم على تطبيق تليغرام إن «ميكولاييف كانت مجددا هدفا لصواريخ معادية». وأضاف أن «احد الصواريخ أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق ودمره».

وأشار إلى أن الحصيلة المؤقتة للضحايا تبلغ أربعة قتلى على الأقل وجريحين.

في صور أولى لفرق الطوارئ الأوكرانية، يظهر مبنى مدمر في الوسط وفرق الإغاثة تتقدم ليلا وسط الأنقاض.

وفي شأن المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة تنتظر إشارات روسيا بشأن استعدادها للدخول في مفاوضات جادة بشأن أوكرانيا.

وأضاف برايس - في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأميركية «يقع على عاتق موسكو أن تثبت ليس فقط بالكلام ولكن أيضا بالأفعال أنها مستعدة للتفاوض، وأنها مستعدة لتلبية ما سمعه العالم بوضوح شديد من شركائنا الأوكرانيين، وأنهم مستعدون وراغبون في الجلوس والانخراط بحسن نية».

وتابع المتحدث باسم «الخارجية الأميركية» قائلا «ليس من اختصاصنا أن نملي على الأوكرانيين الشكل الذي ستبدو عليه هذه الديبلوماسية وملامحها»، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها العسكري والإنساني والاقتصادي لأوكرانيا.

في المقابل، أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في اندونيسيا الأسبوع المقبل لأن جدول أعماله يحول دون ذلك، ويعتبر غيابه علامة على عزلته في ظل الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «قرار (عدم الحضور) اتخذه رئيس الدولة شخصيا ويتعلق بجدول أعماله وضرورة تواجده في روسيا»، موضحا أن فلاديمير بوتين لا يعتزم أيضا توجيه رسالة عبر الڤيديو خلال القمة.