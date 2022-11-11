يطمح منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات إلى تحقيق إنجازات جديدة، وإثبات نفسه في بطولة ألماتي الودية التي تستضيفها المدينة الكازاخستانية حالياً، وذلك عقب مشاركات ناجحة سجلتها نجمات المنتخب في مناسبات سابقة، أبرزها البطولة العربية التي أقيمت في الجزائر أخيراً، والبطولتان الدوليتان اللتين أقيمتا في رومانيا وتركيا في فترة سابقة.

وأفاد الاتحاد الكويتي للعبة بأن "أزرق الجمباز" سيمثله في بطولة ألماتي 7 لاعبات في فئة تحت 12 عاماً، هن: سارة البناي وراية القصار ونبيلة الخرافي وآمنه الكندري وتاليا بهبهاني ودلال الجسام وليان بهبهاني، موضحاً أن البطولة ستشهد مشاركة 850 لاعبة من كازاخستان والعراق إلى جانب لاعبات الكويت، لافتاً الى أن قرار المشاركة في هذه البطولة التي تقام سنوياً في مدينة ألماتي جاء تلبية لرغبة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدربة الأوكرانية إيرنيا كوفالتشوك التي تسعى إلى النهوض بمستوى لاعبات المنتخب، من خلال توفير فرص احتكاك مع منافسات يتمتعن بمستوى مرتفع من أجل تحقيق الاستفادة الفنية وزيادة الخبرة لدى اللاعبات الصغار. وأضاف الاتحاد أنه يتطلع من خلال هذه المسابقات الودية إلى إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات الرسمية المقبلة، معبراً عن ثقته بالنجمات الواعدات في تحقيق عدة ميداليات ملونة في بطولة ألماتي.