ينتهي المخرج أحمد خالد موسى من تصوير مسلسله الجديد "مهب الريح" أول ديسمبر المقبل، ومن المقرر عرضه العام القادم خارج السباق الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، والعمل مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، حول عالم المحاماة، حيث تعتمد القصة على وجود مكتب محاماة يمتلكه بطل العمل ويعمل فيه معظم أبطال العمل، ويشهد المكتب العديد من القصص بين الأبطال بجانب القضايا المختلفة التي يتولوها وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

المسلسل بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتي، على الطيب، مؤمن نور، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، إخراج أحمد خالد موسى.

من ناحية أخرى، يعقد المخرج أحمد خالد موسى جلسات عمل خلال الفترة المقبلة لمسلسه الرمضاني "بابا المجال"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمود حافظ، مها نصار، محمد كشك، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، سما إبراهيم، محمد رضوان، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.