بدأ أسبوع دبي للتصميم، الذي يسلط الضوء على الابتكار والاستدامة، موسمه الثامن بعرض تركيبات تتراوح من حلقات ملاكمة إلى أبراج خرسانية أسطوانية.

تستمر دورة هذا العام حتى 13 نوفمبر تشرين الثاني في حي التصميم بدبي، وتتيح للفنانين والمصممين منصة لعرض أعمالهم وابتكاراتهم، كما تتيح للزوار استكشاف أكثر من 20 ابتكارا من تطوير مواهب إقليمية.

ويقدم أحد المعارض بعنوان "من الكثبان الرملية والأشجار" خرسانة مصنوعة باستخدام رمال الصحراء على أمل جعل وحدات البناء أكثر استدامة.

وقال ماكسيمو تيتامانزي، المؤسس المشارك لشركة إيه.آر.دي.إتش كوليكتف الناشئة في دبي لإعادة تدوير موارد النفايات، "إنه حل بناء يستخدم رمال الصحراء بدلا من رمال مجرى النهر التقليدية، وهي الرمال المستخدمة حاليا في صناعة الخرسانة، طورنا الكتل الأولى المصنوعة بالكامل من رمال الصحراء".

وقال المهندس المعماري الأردني، بشر الطباع، "أسبوع دبي للتصميم اكتشفنا، دعانا منظموه للحضور وعرض أحد مشاريعنا البحثية، ابتكار مادة جديدة مصنوعة من نفايات المأكولات البحرية كبديل محتمل للخرسانة. الخرسانة، عادة، لديها عشرة في المئة من البصمة الكربونية العالمية، لذلك أنشأنا هذه المادة الجديدة كبديل محتمل لذلك. التركيب بشكل عام يدور حول كيف يجب أن نعيش مع النظم البيئية. لذلك فهو مصمم لتحقيق التفاعل بين كائنات مثل الطيور والنباتات والحيوانات والبشر التي تسكن كلها هذه الأرض في ذات الوقت".

وعلى الجانب الآخر من المعرض، يستخدم زوار كيس ملاكمة للتعبير عن مخاوفهم البيئية في تركيب بعنوان "دعونا نتحدث عن الطقس".

وقالت هدى بارودي، مصممة التركيب والشريكة المؤسسة لشركة بقجة ديزاين، ومقرها بيروت، "أنشأنا بطريقة ما صوتا، لغة، يمكننا استخدامها للانخراط في القضايا الأكثر أهمية لقلوبنا".

وبالإضافة إلى التركيبات المختلفة، يمكن للمشاركين أيضا اختيار المشاركة في ورش عمل، كل منها مصمم خصيصا للتركيز على البيئة.