خفضت شركة ألعاب الكمبيوتر اليابانية نينتندو كو توقعاتها لمبيعات العام المالي الحالي ككل من جهاز الألعاب سويتش بنسبة 10% إلى 19 مليون جهاز، بعد إعلانها تحقيق أرباح تتفق مع التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة الموجود مقرها في مدينة كيوتو اليابانية القول إن ارباح التشغيل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بلغت 7ر118 مليار ين (809 ملايين دولار) مقابل 2ر100 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون أرباح تشغيل بقيمة 6ر117 مليار ين.

وعدلت الشركة توقعاتها لصافي أرباح العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل، مشيرة إلى أن ضعف قيمة الين أمام الدولار سبب رئيسي في التعديل، لكنها ابقت على توقعات أرباح التشغيل عند مستوى 500 مليار ين.

وقالت نينتندو إن مبيعاتها من الجهاز سويتش خلال الربع الثاني من العام المالي تراجعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة استمرار أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية.

وقالت الشركة إنها الآن تنتج بأقصى طاقتها لزيادة معدلات التسليم خلال موسم تسوق عطلة عيد الميلاد، وإن الإنتاج يتحسن منذ أيلول/سبتمبر الماضي. وقال شونتارو فوروكاوا رئيس الشركة في إيجاز صحفي إن الطلب على جهاز الألعاب مازال قويا.