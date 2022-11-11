يترقب مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكي الشهير تويتر، ما يخبئه لهم المالك الجديد للشبكة إيلون ماسك الذي قال إنه سيفرض رسما شهريا بقيمة 8 دولارات على كل حساب موثق بالعلامة الزرقاء. ومع ذلك كشف مسح جديد في ألمانيا أن الغالبية العظمى من المستخدمين لا يعرفون شيئا عن شبكة ماستودون المنافسة الجديدة.

وبحسب المسح الذي أجراه معهد يوجوف الألماني ونشر نتائجه مؤخرا إن حوالي 80% من الناس في ألمانيا لم يسمعوا أبدا عن الشبكة الجديدة الحرة غير المركزية ماستودون في حين أن 4% فقط في ألمانيا لديهم حسابات نشطة على الشبكة، وقال 11% ممن شملهم المسح إنهم سمعوا عن الشبكة لكن لم يسجلوا حسابات عليها. ورفض 5% الإجابة على أسئلة المسح.

يذكر أن حساب تويتر في ألمانيا والكثير من الدول الغربية يعتبر مهما لمتابعة السياسيين والشركات والمشاهير، ولكن بعض مستخدمي تويتر حاليا أصبحوا قلقين، من استحواذ ماسك أغنى رجل في العالم على شركة تويتير مقابل 44 مليار دولار، والذي تعهد بعدم انتهاك حرية التعبير على الشبكة مع التفكير في فرض رسوم إضافية على بعض الخصائص والخدمات.

ومنذ شهور أثارت خطط الملياردير الأمريكي المثير للجدل للاستحواذ على تويتر، نقاشات بشأن المنصات البديلة، كما حدث عندما استحوذت شبكة فيسبوك على تطبيق واتسآب قبل سنوات.

يذكر أن كل محاولات إطلاق منصات تواصل اجتماعي بديلة لمنصة تويتر فشلت حتى الآن. وفي عام 2017 اختفى تطبيق آب نت الذي استهدف تفديم خدمة التدوينات القصيرة على غرار تويتر مجانا بعد 5 سنوات من محاولة جذب أعداد كافية من المستخدمين.

يذكر أنه تم تطوير منصة ماستودون في ألمانيا عام 2016 وتضم 7ر5 مليون مستخدم حتى الآن وهو ما يقل كثيرا جدا عن عدد مستخدمي تويتر يوميا البالغ 217 مليون مستخدم خلال .2021 وعلى عكس تويتر، فإن ماستودون ليست خدمة موحدة وإنما تتكون من شبكة غير مركزية من الخوادم المختلفة والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 3800 كمبيوتر خادم.

وكمستخدم لماستودون، يمكنك التواصل مع الأعضاء في كل المجموعات الأخرى.

ولكن القواعد المنظمة تختلف بشدة مع اختلاف المواقف. وإذا كان تويتر يتيح للمستخدم إرسال تغريدة "تويت" فإن المستخدم في ماستودون يرسل "توت" بعدد محدد من الأحرف كما هو الحال في تويتر. كما يمكن التعليق على "التوتة" ومشاركتها وترشيحها لمستخدمين آخرين.