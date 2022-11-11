يضم متنزه دينتري الوطني في شمال أستراليا أحد أقدم بقاع الغابات المطيرة على سطح الأرض، وهي منطقة غنية بالتنوع الحيوي والكائنات الحية والطيور المختلفة.

وتقدم جولة بحبل انزلاق جديد (زيبلاين) الآن منظورا فريدا للمحمية الطبيعية المطلة على الساحل الشمالي الشرقي من البلاد في ولاية كوينزلاند.

ويمكن للزوار من جميع الأعمار بين 3 إلى 75 عاما استكشاف تداخل أفرع وأوراق شجر الغابات المطيرة خلال جولة إرشادية لمدة ساعتين على طول حبال الانزلاق التي يتراوح امتدادها بين 15 و300 متر والجسور المعلقة التي سوف تأخذ الزوار لارتفاع 15 مترا فوق سطح الأرض.

و أصبح متنزه دينتري موقع تراث عالمي في 1988 ويقر الموقع الإلكتروني للمتنزه بأن "سكان كوكو يالانجي الشرقيين الأصليين هم الملاك التقليديين لمتنزه دينتري الوطني".