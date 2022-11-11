تتنحى ليزا أوسوفسكي رئيسة المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن منصبها العام المقبل بعدما قضت خمس سنوات على رأس المكتب حيث سيتم تذكرها بحفنة من الإخفاقات الشهيرة ، وكذلك النجاحات المبهرة، لا سيما تغريم الشركات بسبب الرشى الدولية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن أوسوفسكي التي شغلت المنصب منذ 2018، سوف تغادر المكتب في آب/أغسطس 2023 بعدما تنتهي ولايتها المحددة. وسوف تتولى الحكومة تعيين خلفا لها قريبا .

وأكد ناطق باسم مكتب النائب العام أن أوفسوفسكي سوف تتنحى عن منصبها وأن تعيين خلفا لها سوف يبدأ قريبا. ورفض مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة التعقيب.

وواجهت أوفسوفسكي تحقيقات فاشلة وانهيار محاكمات ومراجعة بناء على طلب من الحكومة التي وجدت أن أخطاء مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة حيال قضية الرشى المتعلقة بشركة أونا أويل كانت بسبب "ثقافة العمل "في المكتب.