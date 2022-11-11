أعلنت سكرتارية الشؤون الاقتصادية في سويسرا ثبات معدل البطالة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد تراجعه خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وبلغ معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية 9ر1% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو نفس معدل العام الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 0ر2%.

وكان معدل البطالة قد بلغ 5ر2% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر .2021

وارتفع عدد العاطلين المسجلين إلى 89 ألفا و636 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بـ 89 ألفا و526 شخصا خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاما إلى 9ر1% الشهر الماضي، مقارنة بـ 1ر2% في أيلول/سبتمبر الماضي.