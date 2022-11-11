تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد ارتفاعه خلال شهرين متتاليين.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي (إيستات) على موقعه الإلكتروني، أن مؤشر الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 8ر1% في أيلول/سبتمبر مقارنة بشهر آب/أغسطس السابق عليه.

وتراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني.

وارتفع مؤشر إنتاج السلع الاستهلاكية والرأسمالية، بينما تراجع مؤشر الطاقة والسلع الوسيطة في أيلول/سبتمبر.

وكان في مقدمة القطاعات التي شهدت تغيرات إيجابية في النشاط الاقتصادي المستحضرات الدوائية وتصنيع وسائل النقل وصناعة أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية، في حين تراجعت أنشطة قطاعات التعدين والمنتجات الكيمائية والمعدنية.