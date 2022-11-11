أظهرت نتائج دراسة جديدة أن قبرص بها أحد أعلى معدلات الإصابة بسرطان الأطفال في العالم، حيث يعد سرطان الدم أكثر التشخيصات شيوعًا.

وقال الدكتور لويزوس لويزو، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب بجامعة نيقوسيا - الذي قدم الدراسة - إن قبرص لم تدرس من قبل وبائيات السرطان لدى الأطفال والبالغين. وحاليًا، يوجد في البلاد أعلى معدل إصابة في العالم، بعد إيطاليا وبلجيكا- وفق ما نقلته صحيفة سايبرس ميل القبرصية

وأشار لويزو أن الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من السرطان في قبرص هي اللوكيميا والأورام اللمفاوية والأورام الظهارية المحددة وأورام الجهاز العصبي المركزي والتي تشكل 73 في المائة من جميع الحالات.

وأشار الدكتور إلى أنه من بين جميع حالات السرطان، تبلغ معدلات سرطان الأطفال 1.5 في المائة.

ووفقًا لويزو، فإن معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا ولكلا الجنسين مقلقة، لأننا من بين أعلى المعدلات في العالم، "فهناك تغيير سنوي مرتفع للغاية بنسبة 7.5 في المائة وهو ما يمثل ما يقرب من 10 في المائة من جميع أنواع السرطان في هذه الفئة العمرية."

وتتأثر النساء ثلاث إلى خمس مرات أكثر من الرجال- بحسب الدراسة.