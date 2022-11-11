أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا زيادة الإتجار بالمخدرات في ألمانيا.

وأوضحت الهيئة في مدينة فيسبادن بغرب ألمانيا أنه تم تسجيل نحو 56 ألف جريمة إتجار بالمخدرات في العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 9ر2% مقارنة بما تم تسجيله في عام .2020

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تهريب معظم المخدرات التي ضبطتها الشرطة والجمارك إلى ألمانيا عن طريق البر والبحر.

وأضافت الهيئة اليوم عند عرض "تقرير الوضع لجرائم المخدرات على مستوى ألمانيا لعام 2021" أن شبكة الإنترنت لا تزال تمثل منفذ بيع رئيسيا أيضا.

وبحسب الهيئة، بلغت نسبة الإتجار بالقنب في جميع الجرائم ما يقرب من 60%. وتوفي 1826 شخصًا العام الماضي نتيجة إدمانهم للمخدرات بألمانيا، ويزيد هذا العدد بنسبة 5ر15% مقارنة بالعام الذي يسبقه، وفقًا لبيانات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم.