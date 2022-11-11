يمكن للجماهير العاشقة للفضاء خلال دورة هذا العام من معرض الصين للطيران والفضاء، الاطلاع على نموذج للجيل القادم الصيني من صاروخ مأهول للهبوط على القمر.

ومع وزن إقلاع يبلغ 2100 طن، يبلغ طول مركبة الإطلاق الجديدة 90 مترا. كما تتمتع بقدرة نقل للمدار القمري تصل إلى 27 طنا وقدرة نقل للمدار القريب من الأرض تبلغ 70 طنا.

ومن المقرر أن يقوم الصاروخ الذي سيقل رواد فضاء، بأول رحلة له في عام 2027، بحسب ما ذكر تشاو شين قوه، مسؤول بأكاديمية الصين لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، خلال معرض الصين الدولي الـ14 للطيران والفضاء، المنعقد حاليا في مدينة تشوهاي الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ.

وبالإضافة إلى الصاروخ المأهول، يضم المعرض كذلك نموذجا لصاروخ رفع ثقيل يتمتع بقدرات حمل أكبر. وبحسب تشاو، فإن هذا الصاروخ قادر على إرسال حمولة تبلغ 50 طنا إلى مدار الانتقال بين الأرض والقمر، وإرسال حمولة تصل إلى 35 طنا إلى مدار الانتقال للمريخ، وحمولة تبلغ 150 طنا إلى المدار القريب من الأرض.

وأضاف تشاو أن الصاروخ يخضع للتطوير حاليا ومن المقرر إطلاقه عند حوالي عام 2030 .