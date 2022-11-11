يواجه العاملون في سويسرا أكبر تراجع في قيمة الأجور الحقيقية منذ 1942 في ظل ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ زيادة الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسح أجراه بنك يو.بي.إس السويسري وشمل 290 شركة القول إن الشركات رفعت الأجور بنسبة 1ر1% في المتوسط خلال العام الحالي، وتعتزم زيادتها بنسبة 2ر2% خلال العام المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أنه عند وضع معدل التضخم السويسري في الحساب، فإن الأجر الحقيقي للعامل السويسري سيتراجع خلال العام الحالي بنسبة 8ر1% ثم بنسبة 1ر0% خلال العام المقبل.

وقال دانييل كالت كبير المحللين الاقتصاديين في يو.بي.إس إن "زيادة الأجور بأكثر من 2% فقط ستكون أقل كثيرا من مستوى التضخم الحالي، ومن غير المحتمل أن تسعد العمال... هذه القيود (على زيادة الأسعار) يعني أنها لن تتكرر وبالتالي من غير المحتمل أن تؤدي إلى زيادة أكبر في التضخم".

وتراجع معدل التضخم في سويسرا على خلاف التوقعات خلال الشهرين الماضيين، لكنها مازال أعلى من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي السويسري للشهر التاسع على التوالي.