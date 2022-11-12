مريم بندق

تنشر " الأنباء" ضوابط تعيين القياديين التي يجب ان تتوافر في المرشحين لتولي المناصب القيادية، وإيقاف مراسيم تعيين بعض القياديين الـ 22، يشمل كل من لا تتوافر فيه هذه الضوابط التي تنشرها " الأنباء"، و التي بناءً عليها يرشح الوزير المختص 3 على الأقل لشغل الوظيفة القيادية، وفيما يلي الضوابط الـ 7 :

1-وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة.

2-الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي مناسب.

3- توافر 22 سنة للتعيين بالدرجة الممتازة ، و20 سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة ،

و16 سنة للتعيين بدرجة وكيل مساعد.

4- الحصول علي تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين.

5-أن يقدم تصورا لتطوير العمل.

6-الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

7 - اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محددا طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها.