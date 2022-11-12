فيما تشهد مناطق متفرقة من البلاد حاليا تساقط زخات من الأمطار الرعدية، ولاتزال الغيوم في السماء تنذر بالمزيد، ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الالتزام والحذر لهطول الأمطار على مناطق البلاد حاليا ولانخفاض الرؤية الأفقية لبعض الطرق.



ودعت الإدارة الجميع في بيان صحافي إلى عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية والإنسانية.

وقد تراكمت كميات كبيرة من المياه الناتجة عن أمطار الخير في شوارع مناطق متفرقة من البلاد، كما أضاءت السماء بالبرق الذي صاحبته أصوات الرعد.