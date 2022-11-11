أكد رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي أن المدينة بصدد إخلاء 1500 بناء سكني بشكل مبدئي، لخطر تلك الأبنية على حياة الأهالي كونها آيلة للسقوط، مضيفا أن قرارات الإخلاء تحتاج إلى مصادقة وخطة عمل ليتم إخلاء السكان الذي يعيشون تحت الخطر وتأمين سكن بديل لهم.



وكشف مدلجي خلال حديثه في الجلسة الأخيرة من اجتماعات مجلس المحافظة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام موالية، عن أن أغلب هذه الأبنية متواجدة في الأحياء الشعبية، محملا المسؤولية للمتعهدين الذين استغلوا ظروف البلد الأمنية خلال السنوات العشر الماضية وقاموا بتشييد أبنية مخالفة كثيرة، تفتقد أبسط عناصر السلامة، وانتشار المخالفات التي تبنى على اراض رخوة دون اسس هندسية كحيي العامرية والفردوس ما يتسبب في انهيار الأبنية، خلال حصار القوات الحكومية لأحياء المدينة.



وتعد أزمة الأبنية الآيلة للسقوط من أهم وأخطر الملفات التي تعاني منها حلب، حيث شهدت المدينة قبل نحو شهرين فاجعة في حي الفردوس أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة طفلين، جراء انهيار بناء مخالف فوق رؤوس قاطنيه.