

نشرت صحيفة «politico» الأميركية تقريرا حول خطة عسكرية أميركية جديدة في شمال شرقي سورية لمحاربة تنظيم «داعش».



ونقل موقع «عنب بلدي» عن التقرير أن التنظيم لا يسيطر على الأراضي بشكل فعلي، لكن مازالت لديه إرادة لإعادة بناء نفسه في سورية، وفق ما قاله مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون».



وبحسب ما ذكره التقرير، تسعى «الپنتاغون» للحصول على السلطة والتمويل من «الكونغرس» الأميركي لتعزيز عملها في سورية.



ونفذت القوات الأميركية جزءا من خطتها من خلال بناء أبراج حراسة وتركيب مصابيح لمنع التهريب ليلا من مخيمات الاعتقال خصوصا تلك التي تديرها «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال شرقي سورية عبر ذراعها العسكرية قوات سوريا الديموقراطية «قسد» ويعتقل فيها الآلاف من ذوي مقاتلي التنظيم.



ويهدف «الپنتاغون» لبناء مرافق جديدة بديلة لمراكز الاحتجاز الموجودة على الأرض، لتكون أكثر أمانا وإنسانية، ولتتمكن من إيصال الخدمات الطبية إليها، بحسب التقرير.



وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع تجري تقييمات جدوى لبناء المرافق الجديدة، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يستغرق سنوات.



ويعتبر الحل طويل الأمد لمشكلات المقاتلين السابقين في التنظيم المحتجزين في سجون تديرها «قسد»، هو إعادة المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، وفق التقرير.



وفي حين يعمل نحو 900 مقاتل من القوات الخاصة الأميركية لساعات إضافية لمساعدة «قسد» في ملاحقة عناصر التنظيم، يعتبر تحسين مراكز الاحتجاز الحل الأفضل للقضاء على التنظيم في الوقت الراهن وتجنب تكرار أحداث تمرد المعتقلين سجن «غويران»، وفق التقرير.



وقال المسؤول في وزارة الدفاع، «إذا استمرت جهود استعادة الدول لمواطنيها، فسنبقى في سورية لمدة عقد أو أكثر»، معتبرا هذه المشكلة الأخطر في الوقت الراهن.