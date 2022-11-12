دارين العلي

تجتمع وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز حاليا مع قيادات وزارة الأشغال في غرفة العمليات - قطاع شؤون هندسة الصيانة لمتابعة مجريات التعامل مع الأمطار التي هطلت على البلاد اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الأنباء» أن جميع فرق الطوارئ متواجدة في المواقع التي تجمعت فيها المياه من جراء الأمطار الحاصلة حاليا لرصدها والتعامل معها.



وقالت المصادر ان الوزيرة د.أماني بوقماز تتابع سير العمل من مقر غرفة العمليات المشتركة في الشويخ على رأس اللجنة المشتركة لمواجهة موسم الامطار.



وأكدت المصادر ان الوزيرة لن تتوانى في محاسبة اي مسؤول او مقاول يثبت تقصيره في صيانات الطرق والاستعدادات الخاصة لمواجهة هذا الموسم.