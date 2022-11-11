

تظاهر مئات الرجال في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية الجمعة، في ذكرى مرور شهر على حملة أمنية تقول مجموعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب تسجيلات مصورة انتشرت على الإنترنت وتحققت فرانس برس من صحتها.



وقتلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 90 شخصا عندما فتحت النار على المشاركين في تظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر الماضي في زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، وفق ما ذكرت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها أوسلو.



وهتف رجال خرجوا من مساجد في زاهدان بعد صلاة الجمعة «الموت لخامنئي»، بحسب تسجيل مصور نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران.



وتأتي التظاهرات الأخيرة بعد أسبوع من مقتل أكثر من عشرة أشخاص في حملة أمنية نفذتها قوى الأمن في خاش، وهي مدينة أخرى في سيستان بلوشستان.



وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت فرانس برس من صحته خروج تظاهرات مجددا في خاش الجمعة إذ شوهد عشرات عناصر شرطة مكافحة الشغب يتحركون باتجاه احتجاجات في ايران شهر، وهي مدينة أخرى في سيستان بلوشستان.



وشوهدت قوات الأمن لاحقا تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في أحد شوارع إيران شهر، بحسب تسجيل مصور نشرته قناة «1500تصوير» على الإنترنت.



وذكرت منظمة العفو الدولية أن 18 متظاهرا ومارا ومصليا على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا في الحملة الأمنية على الاحتجاجات «السلمية إلى حد كبير» التي خرجت في خاش في 4 نوفمبر الجاري.



في الأثناء، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات.



وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان «نحض السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا بالإفراج فورا عن جميع المتظاهرين الذين حرموا من حريتهم بشكل تعسفي».