رست سفينة تديرها منظمة خيرية تحمل نحو 230 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر المتوسط في ميناء فرنسي الجمعة بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها، مع احتدام الحرب الكلامية بشأن مصير هؤلاء المهاجرين بين الدولتين الجارتين والعضوين في الاتحاد الأوروبي.



ووافقت الحكومة الفرنسية الخميس على استقبال السفينة «أوشن فايكينغ» منتقدة بشدة رفض الحكومة اليمينية الجديدة في روما القيام بذلك، قائلة إنها ستعلق خطط استقبال ثلاثة آلاف مهاجر موجودين بالفعل في إيطاليا.



وبينما اتهمت مسؤولة فرنسية روما بخرق أواصر الثقة وانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني رد فعل باريس بأنه «غير مفهوم وغير مبرر».



وقالت إن إيطاليا استقبلت ما يقرب من 90 ألف مهاجر عند موانئها هذا العام وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة للقيام بالمزيد للدفاع عن حدوده.



ورست السفينة «أوشن فايكينغ» الجمعة في ميناء عسكري في تولون بجنوب فرنسا وعلى متنها مهاجرون، بينهم عشرات الأطفال، تم إنقاذهم في البحر المتوسط في أكتوبر المنصرم.



وذكرت سكرتيرة الدولة المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون أن رفض إيطاليا استقبال السفينة ينتهك القواعد الأوروبية بشأن تقاسم المسؤوليات أو استقبال المهاجرين.



وقالت بون لإذاعة فرانس إنفو «فُقدت الثقة... لأنه كان هناك قرار من جانب واحد يعرض حياة الناس للخطر ولا يتوافق مع القانون الدولي».



وقالت منظمة (إس.أو.إس ميديترينيان) الخيرية التي تدير سفينة «أوشن فايكينغ» للإنقاذ إن من المفترض السماح للمهاجرين بالنزول في أقرب دولة لمنطقة الإنقاذ وتعهدت بالعودة للبحر لمواصلة عملياتها «خلال بضعة أسابيع».



من جهتها، طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ألا يسعى لمعاقبة إيطاليا على موقفها. وقالت «قد تقرر أوروبا التعامل مع هذه القضية عن طريق عزل إيطاليا. أعتقد أن عزل مهربي المهاجرين على قوارب سيكون أفضل».



وحذر أحد أقرب مساعديها فرنسا في وقت سابق من الانتقام من إيطاليا عن طريق السعي لتقييد حصولها على أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي بعد جائحة ڤيروس كورونا.



ودعا المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، الذي كان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إلى ضبط النفس.



وقال لوسائل إعلام إيطالية في بروكسل «يجب أن تكون العلاقة بين هاتين الدولتين العظيمتين ودية وتعاونية. هذا ضروري لفرنسا وكذلك لإيطاليا، لكنه ضروري أيضا للاتحاد الأوروبي».



هذا وقال حاكم منطقة فار المحلية في فرنسا إيفونس ريتشارد، إنه سيتم نقل المهاجرين إلى موقع احتجاز حيث سيحصلون على رعاية طبية ويتم التعامل مع طلباتهم للجوء.



وأضاف أن المهاجرين الذين لن يكونوا مؤهلين للبقاء في الاتحاد الأوروبي ستتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.