تنطلق السبت 12 نوفمبر الجاري انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في مملكة البحرين، حيث من المقرر أن تبدأ مقار الاقتراع في استقبال الناخبين من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.



وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في البحرين أنه طبقا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فإن اليوم الجمعة هو مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية.



ودعت إلى وجوب التزام كافة المترشحين بوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية وعبر كافة الوسائل، وذلك بدءا من الساعة 8 من صباح الجمعة.



وأكدت الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديموقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديموقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين السبت وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.



يشار إلى ان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمرا ملكيا بتحديد ميعاد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب.

وتم فتح باب الترشح يوم 5 الى يوم 9 أكتوبر الماضي على أن تجري الانتخابات يوم السبت الموافق 12 نوفمبر والإعادة في التاسع عشر من الشهر ذاته.



ويتألف مجلس النواب من أربعين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وتكون مدة المجلس 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى خلال الاشهر الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.