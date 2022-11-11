يحيى حميدان

بعد تأخر لنحو 45 دقيقة بسبب الامطار الكثيفة التي هطلت على البلاد، انطلق ديربي الكرة الكويتية بين ⁧‫القادسية والعربي‬⁩ بعد جهود كبيرة لإصلاح الخلل في أرضية الملعب الناتج عن الأمطار الكثيفة التي هطلت على البلاد.



وقد بذلت جهود كبيرة لإزاحة المياه من أرضية الملعب حيث وجد حكم اللقاء سعود السمحان إمكانية إقامة اللقاء بعد التأكد من صلاحية أرض ملعب صباح السالم بالنادي العربي.

هذا وما زالت جماهير الفريقين العربي والقادسية تتوافد على ملعب اللقاء رغم مرور اكثر من نصف ساعة على بداية اللقاء بعد ان تحسنت حالة الجو واستقر بعد الامطار الغزيرة التي هطلت على البلاد من الساعة الـ5 مساء.



فيما لوحظ تعطل ساعة التوقيت في ستاد صباح السالم بسبب الأمطار الغزيرة التي مرت بالبلاد.

هذا وأنهى العربي الشوط الأول متفوقاً بالنتيجة 2-1 رغم قلة فرصه، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق الليبي محمد صوله من ركلة جزاء عند الدقيقة 4، قبل أن يعادل بدر المطوع النتيجة للقادسية بعد تمريرة جميلة من عبدالعزيز وادي (22)، وأعاد بندر السلامة التقدم للعربي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الذي انتهى 2-1 لمصلحة أصحاب الأرض.