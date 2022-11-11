يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا، كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.



وكان البيت الأبيض أكد من قبل أن بايدن وشي سيلتقيان على هامش قمة مجموعة العشرين الاثنين المقبل. وسيكون هذا أول اجتماع بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.



وأجرى جو بايدن وشي جينبينغ محادثات خمس مرات عبر الهاتف أو عبر الڤيديو ولكن لقاءهما المقبل سيكون الأول حضوريا منذ يناير2021.



يأتي هذا اللقاء في وقت تتوتّر العلاقات الصينية-الأميركية، وبينما يتنافس البلدان على النفوذ، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتنوّع مواضيع الخلاف بين البلدين، من التجارة إلى معاملة المسلمين الأويغور ووضع جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي الجمعة إنّ «الصين لطالما دعت (...) إلى التعايش مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدافع فيه بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية».



كذلك، دعا واشنطن إلى العمل مع بكين «لإدارة الخلافات، وتعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة، وتجنّب سوء التفاهم وسوء التقدير».

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الاجتماع بين جو بايدن وشي جينبينغ الخميس. وقالت في بيان إنّ الزعيمين يلتقيان في إطار السعي من أجل «إدارة مسؤولة» للمنافسة بين الصين والولايات المتحدة.