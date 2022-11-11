أعلنت دائرة الهجرة في الولايات المتحدة تمديد أجل برنامج الحماية الذي يمنع ترحيل المهاجرين حتى منتصف عام 2024 لمواطني ست دول.



وأفادت وثيقة من دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية أنه سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني: هايتي والسلفادور ونيكاراجوا والسودان وهندوراس ونيبال حتى 30 يونيو 2024.



وتعني الخطوة أن حماية وضعهم لن تنقضي في نهاية العام الجاري.



ويوفر البرنامج تصاريح عمل للمهاجرين ويمكن أن يحميهم من الترحيل إذا كانت بلدانهم تمر بأحداث غير عادية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.



وسيؤثر التمديد على حوالي 392 ألف شخص.