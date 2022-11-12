عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية طلبتها واداراتها المدرسية إلى زيارة معرض الكويت للكتاب الـ 45 والذي سيقام خلال الفترة من 16 حتى 26 الشهر الجاري على ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف.



وقال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد في نشرة اصدرها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، تعد القراءة من أهم أدوات المعرفة والتي ترتقي بثقافة المجتمع وهي جزء أساسي من العملية التعليمية وتمكن المتعلمين من الحصول على المعرفة وإكسابهم المهارات التي تدعم ثقتهم بنفسهم وتحسن لغتهم وتثريها كما تسهم في تنمية ميولهم القرائية وتكوين مهارات التفكير لديهم.



وبناء على ذلك وحرصا من وزارة التربية على المشاركة في معرض الكويت للكتاب الخامس والأربعين خلال الفترة من 16 - 26 نوفمبر 2022م، يرجى التكرم بالإيعاز لجهة الاختصاص لديكم بالعمل على تنظيم زيارات طلابية للمعرض المقام على أرض المعارض بمشرف وفق جدول زمني منطم وذلك للاطلاع على أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في المعرض واقتناء ما يفيد ميولهم القرائية.