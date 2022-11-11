

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء أن فرق الإطفاء تعاملت مساء اليوم الجمعة مع 147 حادثا خلال فترة هطول الأمطار في مختلف المحافظات ، وقالت الادارة ان معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كان على متابعة للبلاغات التي كانت تحت اشراف مباشر من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.



واوضحت الادارة ان معظم البلاغات كانت عبارة عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار في سراديب بعض المنازل وانقاذ أشخاص محتجزين في مركباتهم في بعض الطرق وحوادث تصادم مركبات وحرائق منازل ومحولات كهرباء وكيابل أرضية.



هذا وقد تم انقاذ أكثر من واحد وخمسين شخصا كانوا محتجزين في تجمعات مياه الأمطار ولا توجد اي اصابات تذكر.

وتركزت معظم البلاغات في محافظات الجهراء والفروانية والعاصمة وحولي.