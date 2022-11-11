ناصر العنزي



ضرب العربي فأوجع ، وألحق بغريمه القادسية خسارته الثالثة هذا الموسم بنتيجة "3-1" في المواجهة " الممطرة" التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري زين ، واعتلى "الأخضر" الصدارة مؤقتا لأول مرة برصييد "16" نقطة فيما توقف رصيد "الأصفر" عند 12 نقطة متلقيا الخسارة الثالثة. وهو الفوز الاول للأخضر على ملعبه على الاصفر منذ العام 2001.

"شوط بنكهة أهداف جميلة " أقل ما يوصف به الشوط الأول بعدما قدم الفريقان عرضا جيدا للغاية سجلا فيه"3" أهداف ملعوبة وتقدم العربي أولا من ركلة جزاء مبكرة نفذها بإتقان محمد صولة "2" وعادل النتيجة قائد الأصفر بدر المطوع بضربة رأس ماكرة بعد تمريرة رائعة من النشط عبدالعزيز وادي"21" ثم رجح كفة الأخضر بندر السلامة بهدف ثان جميل اثر تحضير أجمل من محمد صولة "45".

وقد يحتار المتابع في أفضلية أحد الفريقين على الآخر بعدما حث مدربا الفريقين سفيكو وبونياك لاعبيهما على النهج الهجومي فكانت الكرة تدور سريعا بين أقدام اللاعبين "هجمة هنا ومثلها هناك " حتى أنصف الشوط الأول في دقائقه الاخيرة الاخضر بهدف ثان.

وغاب عن العربي نجمه الليبي المصاب السنوسي الهادي وتكفل مواطنه محمد صولة بالقيام بأعماله وكان بالفعل مصدر خطورة للغاية في الجهة اليمنى سجل هدفا وصنع الآخر وفرط في فرصة ثمينة "17" . ويسجل للثنائي بندر السلامة والصولة أنهما الأبرز في صفوف فريقهما.

وايضا ظهر القادسية بمظهر منظم وهدد مرمى سليمان عبدالغفوز ووصل للمرمى مرة وأخطأه اكثر من مرة، وتألق في خط الوسط عبدالعزيز وادي الذي "شال " عبئا كبير ا عن زملائه وصنع هدف فريقه لبدر المطوع ، كما ان عيد الرشيدي بذل جهدا كبيرا في الجهة اليمنى إلا أنه لا يحسن التصرف في كرته " الأخيرة " وثبت أيضا تواضع قدرات محترفي القادسية وتحديدا الظهير تراشي والمهاجم سيدريك هنري وحصل الثاني على فرصة تسجيل وسدد برعونة خارج المرمى "29".

وفي الشوط الثاني أهدر خالد ابراهيم فرصة ادراك التعادل بعد تصدي سليمان عبدالغفور لكرته "64" ليعود نجم الأخضر محمد صولة ويؤكد قدرته على هزيمة القادسية لوحده وسجل هدفا رائعا من فوق الحارس مبارك الحربي "68" وبالفعل كان نجما متألقا إلى جانب بقية زملائه الذين قدموا أداء بطوليا في حين اختلف أداء الأصفر عن الشوط الاول وظهر دفاعه هشا لا يقدر على رد هجمات الخصم.

أدار المباراة الحكم سعود السمحان وجاءت قراراته سليمة .