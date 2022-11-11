وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي القطاعات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها بضرورة التعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة وحلها وفق الأطر القانونية إضافة إلى بحث الاقتراحات المقدمة والإفادة عن جدواها وملاءمتها مع الأهداف المنشودة من الوزارة والمهام المنوطة بها.

ودعت البغلي المسؤولين خلال لقائها عددا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات عبر تطبيق سهل لمقابلتها إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومتابعة شكاواهم تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة تلبية تطلعات المواطنين ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.