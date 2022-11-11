أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة ‏إغلاق عدد من الطرق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه.



وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي انه تم إغلاق "نفق الصليبية مع الدائري السادس والدائري الخامس يمين مسجد بلال ومخرج الدائري الرابع على طريق الرياض باتجاه المطار".



وذكرت ان الطرق التي تم اغلاقها بمحافظة الجهراء "الدائري الخامس مع نفق القيروان بالاتجاهين وجسر امغره مع الدائري السادس باتجاه الصناعية وطريق الصبية قبل جسر جابر وطريق الجهراء قبل وصلة الدوحة باتجاه المدينة".



وأعلنت عن "اغلاق طريق الجهراء مع الغزالي باتجاه سيتي سنتر في محافظة العاصمة وسيتي سنتر باتجاه الجهراء مع الغزالي و باتجاه الثالث مع المطار وجمال مع الغزالي باتجاه المطاحن ومخرج التلال شارع الجهراء ومخرج التلال شارع جمال والجهراء العلوي نزولا على سيتي سنتر".



وفي محافظة الفروانية اعلنت الوزارة عن "اغلاق الدائري الرابع يمين الرقعي والدائري الرابع يمين قرطبة وشارع الأردن يمين الفروانية وشارع الغوص دوار فهد الاحمد في محافظة الأحمدي".