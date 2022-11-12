مفرح الشمري

أعلن القائمون على فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، ان المؤتمر ينطلق في 17 الجاري ويستمر حتى 20 من نفس الشهر .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور أحمد السماحي مدير بيت الفلسفة، والدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة، حيث تم الإعلان عن جدول أعمال المؤتمر، ومواضيع جلساته النقاشية المتنوعة.

من جانبه، قال عميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي " إن جميع المحاضرات منصبّة على تفكيك الرّاهن فلسفيًّا بكلّ ما يتفتّح عنه الرّاهن من مشكلات مرتبطة بالوجود الإنسانيّ والحياة وتأسيس نظرة كليّة عن حركة التّاريخ الرّاهنة والممكنات التي تنطوي عليها، والممكنات التي تُحدّد مستقبل حركة التاريخ ومساره".

وقال أحمد السماحي مدير بيت الفلسفة إنَّ مؤتمر الفجيرة العالمي للفلسفة يُعد مشروعًا غيرَ مسبوقٍ في تعزيز الحراك الثقافي في العالمِ العربيِّ، حيث يُناقشُ قضايا الرّاهنِ ومشكلاتِه، ويضمُّ نخبةً من الفلاسفةِ العالميّين والمتحدثين لمناقشة محاور المؤتمر في أيام انعقاده.

كما يسلط الضوء في دورته هذا العام على الشّبابِ عبر المشاركةِ في جلسةٍ مخصصة لهم، و الاستماعِ إلى آرائهم وهواجِسِهم الفلسفيّة. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الكشفِ عن أهميّةِ الفلسفةِ والتّعليمِ الفلسفيِّ للأطفالِ، حيث ستُخصّصُ جلسةٌ للاستماعِ إلى نخبةِ من المختصّينَ بهذا الشّأن.

يذكر ان »بيت الفلسفة» مؤسسة ثقافية هي الأولى من نوعها، وأنها انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه. نحن في “بيت الفلسفة” نؤمن بأن الفلسفة هي العقل المستنير الذي يسعى لفهم الواقع من حولنا لنكتشف الأسئلة وكيفية الإجابة عنها، موقنين بأن الفلسفة تهدف إلى خلق الوعي عبر الإجابات المنطقية لتلك الأسئلة لتثري حياتنا بشكل أفضل.

وإيماناً منا بأن التجربة الحضارية عملية مستمرة وفي تطور دائم يشمل كل صعد الحياة والإبداع، فإننا ارتأينا أن نغني التجربة الإماراتية الرائدة وأن نكون رديفاً علمياً مهماً تستنير به أجيال الحاضر والمستقبل. كما تهدف مؤسسة «بيت الفلسفة» لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح. كما تسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.