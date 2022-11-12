توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم السبت والرياح شمالية شرقية متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 21 درجة مئوية.