فتحت مراكز الاقتراع في مملكة البحرين اليوم السبت، أبوابها امام الناخبين لاختيار 40 عضوا في مجلس النواب و30 في المجالس البلدية.

وبدأ الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المنامة وسط اجراءات أمنية ومرورية تضمن سلامة وسلاسة انتقال الناخبين من وإلى مراكز الاقتراع لاسيما ان عدد من يحق لهم الاقتراع بلغ 334713 ناخبا.

وينتظر البحرينيون ما ستسفر عنه الانتخابات التي تشهد منافسة قياسية من حيث عدد المرشحين الذي بلغ 508 لاول مرة منذ بدءالانتخابات في البحرين بعد انشاء دستور 2002.

يذكر أن البحرينيين في الخارج انتخبوا مرشحيهم يوم الثلاثاء الماضي عبر 37 مقرا دبلوماسيا وستتم اضافة نتائج اقتراعهم إلى نتائج الاقتراع الداخلي في البحرين للخروج بالنتيجة النهائية.

وفي حال لم يحصل المرشح في اي دائرة على نسبة 51 بالمئة من نسبة الاصوات ستتم اقامة جولة إعادة بين المرشحين الاكثر حصولا على الاصوات بعد أيام قليلة.