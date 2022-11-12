كشفت الفنانة نيللي كريم عن ملامح من قصة فيلمها الجديد «ع الزيرو»، الذي تشارك فيه مع الفنان محمد رمضان وجومانا مراد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف د.مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.



وقالت نيللي، خلال لقاء أجرته في برنامج «صباح العربية»: «ع الزيرو» عمل إنساني جدا، وتدور أحداثه حول «أب» يمر بظروف صعبة للغاية، وفي نفس الوقت يتعرض ابنه للإصابة بمرض خطير، ويسعى جاهدا بشتى الطرق إلى إيجاد حل لعلاجه رغم الظروف التي تواجهه.



وخلال اللقاء، نوهت كريم عن مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، قائلة: سأشارك في مسلسل صعيدي وهذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية صعيدية.



وعلى جانب آخر، تشارك الفنانة نيللي كريم في أحداث الجزء الثالث من مسلسل «ليه لأ» بطولة عدد من النجوم منهم: صلاح عبدالله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، تأليف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.