بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي، اطلقت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت حملتها التوعوية تحت عنوان (حلاة البر نظيف) بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ على نظافتها اثناء التخييم وعند نهاية التخييم.

وكشفت أن بلدية الكويت حددت 34 موقعا لإقامة المخيمات لهذا العام الذي يبدأ 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والاحمدي حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعا والمنطقة الجنوبية تضم 16 موقعا.

واعلنت ان مواقع المخيمات الربيعية تشمل مراكز خدمات ونقاط امنية موزعة 4 افرع جمعيات تعاونية بالإضافة الى 3 نقاط امنية في مواقع الجهراء الى جانب 3 افرع لجمعيات تعاونية في مواقع محافظة الاحمدي ونقطة امنية موزعة على طريق الجليعة و ام صفق و كبد

وأضافت بأن إدارة العلاقات العامة قامت بتركيب 167 اعلان موبي لحملتها الإعلامية الخاصة التي اطلقتها تحت عنوان ((حلاة البر نظيف)) وهشتاق (( #حلاة البر _نظيف )) لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم هذا العام.

وأوضحت بأنه تم تركيب 167 اعلان موبي للحملة بجميع المحافظات في الشوارع والطرق والتقاطعات، مشيرة إلى تركيب 42 إعلان بمحافظة العاصمة، 25 بالأحمدي ،22 بمبارك الكبير ، 16 بالجهراء،23 بالفروانية فضلا عن تركيب 39 إعلان بمحافظة حولي.

الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة قد أطلقت هذه الحملة وقامت بتركيب هذه الإعلانات لتوعية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على نظافة البيئة البرية إلى جانب عدم القيام بأشياء من شأنها إتلاف و تدمير البيئة الطبيعية و الإضرار بالحياة البرية وقيمتها الجمالية.