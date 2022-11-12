عبدالعزيز الفضلي

تأثرت مدارس وزارة التربية من موجة الأمطار التي هطلت على البلاد حيث تجمّعت المياه في ساحات المدارس الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة التربية بالاستنجاد في وزارة الأشغال لسحب المياه .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة، أن وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، قام بالتواصل مع وزارة الأشغال العامة لسحب المياه من ساحات المدارس، مشيرةً إلى أنه تم التجاوب مع المقصيد وقامت سيارات السحب بتنظيف المدارس من المياه .

وأضافت اأه وبتعليمات من المقصيد باشر عمال النظافة اليوم السبت، عملهم في المدارس لتنظيفها وتجهيزها لاستقبال الطلبة صباح الأحد، لافتةً إلى أن مدارسنا جاهزة لاستقبال طلبتنا وهيئاتنا التعليمية.