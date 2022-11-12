القائمة تتضمن شركتين ألمانيتين.. وتركية وأيرلندية وكورية

استبعاد 3 مشغلين من فرنسا وسنغافورة وإسبانيا من قائمة الشركات



علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن المنافسة على تشغيل مطار الكويت الجديد (مبنى ركاب T2) باتت محصورة على 5 مشغلين عالميين، بينهم شركتان ألمانيتان، وواحدة تركية وأخرى كورية وشركة أيرلندية، وذلك بعدما كانت المنافسة بين 8 مشغلين عالميين، إذ تم استبعاد 3 مشغلين من القائمة.



وفي هذا الصدد، سيتولى الجهاز المركزي للمناقصات العامة إجراءات طرح ممارسة تشغيل وإدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى الركاب (T2) وساحات الطائرات التابعة والإدارة المؤسسية للتشغيل والصيانة المركزية لنموذج مطار الكويت الدولي، وكافة مباني الركاب والمرافق التشغيلية والخدماتية التابعة له في المطار على كل من:



1- شركة تاف - تركية الجنسية



2- شركة فرابورت - ألمانية الجنسية



3- شركة ميونيخ - ألمانية الجنسية



4- شركة دبلن - أيرلندية الجنسية



5- شركة انشيون - كورية الجنسية



جاء ذلك بعد استبعاد 3 مشغلين عالميين من قائمة الشركات التي قرر الطرح عليها، وهي شركة مطار باريس الفرنسية، وشركة شانغي السنغافورية، وشركة ايينا الإسبانية.