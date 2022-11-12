توقعت أندريا مايشلر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي السويسرين استمرار ارتفاع التضخم في البلاد لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام.

وتعقيبا على دور البنك المركزي السويسري، قالت مايشلر في تصريحات لجريدة "لاجيفي" الاقتصادية السويسرية إن هيمنة المشاعر السلبية على السكان "تؤكد أهمية القدرة على إعطاء الثقة أنه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، فإن التضخم سوف يكون في حدود صفر إلى 2%".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار المستهلكين في سويسرا ارتفعت إلى أعلى معدلاتها خلال ثلاثين عاما، رغم أنها تراجعت على مدار شهرين متتاليين، ووصلت إلى 3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت مايشلر أنه نظرا لطريقة إدارة سوق الكهرباء في سويسرا، فسوف ترتفعأسعار الطاقة بشكل حاد في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفيما يتعلق بالقرار المتوقع من البنك المركزي السويسري بشأن أسعار الفائدة في 15 كانون الأول/ديسمبر، قالت مايشلر إن جميع الخيارات مطروحة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن استبعاد أن رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر سوف يكون ضرورة لضمان استقرار الاسعار على المدى المتوسط".