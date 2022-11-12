أرسلت الصين سفينة أخرى إلى الفضاء حاملة إمدادات لمحطتها الفضائية الجديدة.

وذكر برنامج الفضاء أن الصاروخ "لونج مارش7"، انطلق حاملا سفينة الشحن(تيانتشو5-)(السفينة السماوية)، من ميناء وينتشانج الفضائي، في جزيرة "هاينان" جنوب الصين ، ونجحت السفينة فى الالتحام بمحطة"تيانجونج" الفضائية (قصر الجنة)، بعد ذلك بساعتين.

وتعد الشحنة جزءا من الإعدادات الجارية لاتخاذ خطوة تاريخية في برنامج الفضاء الصيني، وهي أول تغيير للطاقم في الفضاء.

ومن المتوقع نقل ثلاثة رواد فضاء إضافيين بنهاية الشهر الجاري للإقامة مع زملائهم تشين دونج وليو يانج وكاي زوزهي في محطة الفضاء التي اكتملت مؤخرا.

ومن المقرر أن يعود طاقم المحطة الحالي إلى الأرض في كانون الأول/ديسمبر. وتعد مهمة السفينة تيانتشو 5، هي العاشرة لبناء محطة الفضاء وتزويدها بالإمدادات.

وتعزز محطة "تيانجونج" الفضائية طموحات الصين لتصبح قوة قضائية، للالتحاق بالدولتين الرائدتين في مجال الفضاء وهما الولايات المتحدة وروسيا.