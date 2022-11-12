قال مدير معرض البحرين الدولي للطيران يوسف محمد، إن المعرض يعد نافذة للاستثمار وتبادل الخبرات بين دول المنطقة والعالم لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن أهمية المعرض تتبلور في دعم الاقتصاد ومنح الفرص الاستثمارية الواعدة للجيل القادم، وإيجاد فرص عمل جديدة لهم ورفع مستوى شأنهم ومستوى قدراتهم، ووضع البحرين على الخارطة العالمية كأحد المراكز الأساسية بقطاع صناعة الطيران.

وأضاف محمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة وفد إعلامي للمعرض - أن معرض البحرين الدولي للطيران يعد ملتقى عام لقطاع الطيران المدني والعسكري والخاص، ويمثل المعرض لهذه المجموعة المتكاملة بقطاع الطيران، نقطة للالتقاء وتبادل الأفكار والخبرات والحلول لبعض الموضوعات التي كان لها تأثير بعد جائحة "كورونا" على القطاع، كما يهدف لتسهيل عمليات التنقل بين الدول والنقل الجوي.

وأوضح أن المعرض فرصة لعقد منتديات بين أصحاب الفكر والقرار والخبرة من أجل تقديم صورة عن النظرة المستقبلية لقطاع الطائرات خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وإيجاد الحلول ما بعد جائحة "كورونا"، لافتًا إلى أن معرض البحرين الدولي للطيران يشارك فيه كبرى شركات العالمية في قطاع الطيران، وهذا يعطي انطباعا بأهمية المؤتمر للمنطقة بهذه المشاركة الواسعة.

وأشار مدير معرض البحرين الدولي للطيران إلى أن المشاركين بالمعرض وصلوا إلى 33 دولة و186 شركة، كما أن معدل الزوار وصل إلى 11 ألف زائر يوميا .